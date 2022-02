Mariano Rajoy destaca el carácter "moderado" del PP frente a "extremistas, radicales, polarización y bronca"

Pero para estar allí, ha recalcado, "hay que ser un gran partido y no una pandilla de amiguetes que fundan un partido". "La gente está harta de los extremistas, de los radicales, de la polarización y de la bronca, quieren alguien que se tome las cosas en serio, que diga lo que va a hacer, que lo haga y que goce del respeto de la gente aunque no lo haya votado", ha insistido Rajoy, que ha señalado que el PP aspira a "gobernar" y no a ser "bisagra" o a conseguir "un escaño o 0,75 para andar zascandileando"