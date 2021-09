Rapapolvo de Batet a los diputados: les pide más respeto y más educación tras los insultos de Vox de la pasada semana

Batet ha lamentado que la libertad de expresión haya acabado en "demasiadas ocasiones" siendo utilizada de "manera inadecuada, proyectando insultos, proyectando ofensas a personas y a instituciones" . Ha defendido que como representantes de la soberanía popular no lo pueden permitir y ha exhortado a todos que para el buen funcionamiento y la buena representación del Parlamento "los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara".

La presidenta socialista se pregunta si son conscientes de la imagen que proyectan hacia fuera, especialmente a los más jóvenes. "Si hacen esa reflexión no dudo de que todos ustedes llegarán a la conclusión de que no estamos manteniendo los debates en términos adecuados, en absoluto", ha añadido. Se queja de que no se está trasladando la idea de una sociedad "que sea capaz de escuchar al otro", al que piense distinto. Por eso, reclama "dar ejemplo en esta Casa".