Todas las reacciones y silencios de la cúpula de Ciudadanos: desde Arrimadas a Aguado hasta Toni Cantó

La ruptura de Ciudadanos con el PP en Murcia aliándose con el PSOE al presentar una doble moción de censura tanto en el gobierno regional como en el local ha provocado la reacción inmediata de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciando la disolución de la Asamblea de Madrid y convocando elecciones anticipadas . Tras esta escalada de acontecimientos, Ciudadanos aún se sacude de las embestidas de la presidenta regional de Madrid justificando la medida adoptada , pero también mostrando perplejidad e incluso guardando silencio entre miembros de la cúpula para -tal vez- no arriesgar otros gobiernos de coalición.

Ignacio Aguado: "Por un capricho personal nos echa por tierra todo el trabajo"

El hasta ahora vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha dado una rueda de prensa que ha estado a punto de no producirse tras el veto de Ayuso. En su comparecencia, Aguado ha tachado la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de “irresponsabilidad no solo porque los madrileños necesitan estabilidad por encima de todo, sino porque hay más de 400 personas todavía ingresadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid y 94.000 personas más en paro en la región”, ha expresado.

Inés Arrimadas: "Abrimos una nueva etapa de regeneración"

Toni Cantó desconocía la decisión de la ruptura con el PP de Murcia

Por su parte, otro miembro destacado de la cúpula directiva de Ciudadanos se mostró sorprendido por la decisión de su partido con el Gobierno de Murcia: "Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión", ha explicado Toni Cantó.