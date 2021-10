Se reactiva la comisión Kitchen en el Congreso: comparecerá Enrique López, volverá Villarejo y cerrará Rajoy

El actual líder del PP, Pablo Casado, se libra de pasar el trago de comparecer en la comisión. Su nombre no estaba incluido en la lista del PSOE aunque su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y ERC, consideraban que el presidente de los populares tenía mucho que aportar. No ha habido acuerdo entre socialistas y morados en este asunto y Casado se queda fuera. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, subraya que fue el sucesor de Rajoy en la presidencia del PP y tiene que dar explicaciones tanto si "limpió lo que había, o no lo limpió".