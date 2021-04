¿Patrulla o paseo?: las idas y venidas del buque británico 'HMS Trent' por la Bahía de Algeciras

"No operará en Gibraltar ni en torno a Gibraltar”

" No operará en Gibraltar ni en torno a Gibraltar”, ha afirmado Picardo, añadiendo que sólo acudiría a su base para aprovisionarse o descansar.

Si el HMS se ha `aprovisionado´o no, es una incógnita, pero descansar, no parece haber descansado mucho. Ayer, día 7. efectuaba dos recorridos por la bahía de Algeciras, en esas aguas en litigio, siguiendo de forma precisa los límites de las aguas pretendidas por el Peñón. La primera se iniciaba poco despues de las nueve de la mañana, y concluía pasadas las doce y media del mediodía. En la tarde nueva salida a las cinco, y un último punto de posición a las seis y once minutos de la tarde.