Recta final de la campaña: la economía protagonista de la última batalla

Ayuso vende gestión con los datos de paro en Madrid y se saca de la manga una 'calculadora de impuestos'

Gabilondo niega el milagro económico en Madrid y denuncia la desigualdad

Bal reivindica la paternidad de Ciudadanos en el milagro económico de Madrid

La campaña de Madrid entra en su recta final. Sólo quedan tres días para pedir el voto. Tras la sacudida que han supuesto las amenazas contaminando el discurso, los candidatos se recolocan.

Isabel Díaz Ayuso intenta despegarse de ese debate ideológico para hablar de las cosas de comer, el terreno en el que se encuentra más a gusto el PP. La candidata popular presume de liderar la reducción del paro en el día que se han hecho públicos los datos de la EPA, y se saca de la manga una 'calculadora de impuestos' en plena campaña del IRPF para terminar de convencer a los más cinco millones de madrileños llamados a las urnas de que lo que les conviene es votar al Partido Popular. Eso es lo que pretende al menos Ayuso apabullando con cifras. “En estas circunstancias hemos creado uno de cada cinco empleos. Más de 50.000 personas han abandonado el paro en Madrid, más de 40.000 han encontrado un empleo”, enumera triunfante la candidata popular.

Un ‘logro’ cuya paternidad reivindica como propia Ciudadanos. Recuerdan que fueron ellos los que estuvieron al frente de la consejería de Economía en el Gobierno de coalición hasta que Ayuso lo dinamitó. “Los buenos indicadores no son casualidad. Se llama C’s al frente de la Economía en Madrid”, dice su candidato Edmundo Bal intentando apuntarse un tanto en una campaña en la que intentan sacar cabeza.

El Partido Popular llama a rebato para que “todo el mundo vote al PP” con el argumento seguro de apelar al bolsillo. De los autores de ‘vivir a la madrileña’ a ‘pagar impuestos a la madrileña’. Todo suma en el paraíso de libertad que Ayuso ‘vende’ en todos y cada uno de sus actos electorales, ahora con la novedad bajo el brazo de una calculadora que “demuestra” que en Madrid se pagan menos impuestos. “Es una calculadora muy interesante. Puedes poner lo que pagas del IRPF y lo compara con las comunidades autónomas socialistas”, alardea la candidata. Claro que la calculadora también demuestra que a mayor renta mayores ventajas fiscales. En un encuentro digital, una trabajadora social le ha hecho notar a Ayuso que Madrid es la región más desigual entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Para ella “lo de la desigualdad es algo muy ambiguo” porque “el que menos tiene en Madrid vive mejor que en el resto de España”.

Lo de la desigualdad es algo muy ambiguo. El que menos tiene en Madrid vive mejor que en el resto de España (Isabel Díaz Ayuso)

Si no son suficientes los argumentos económicos, siempre va bien atacar al villano Pablo Iglesias: “Nació del mal para hacer el mal. ¡Qué campañita nos está dando! ¡Qué ganas de que se acabe para que se vaya a hacer el mal a otra parte!”. Ahí comparte terreno con Vox, que ahora agita la campaña sembrando dudas con el voto por correo y pide “investigar las presuntas irregularidades”. Lo mismo que el PP. Será por eso que Ayuso insiste en que el apoyo de Vox para gobernar "no es el fin del mundo". No vaya a ser que al final los necesite, como indican todas las encuestas.

PSOE: "En Madrid no hay milagro económico"

"En Madrid no hay milagro económico". El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, sale al pasado del triunfalismo de Ayuso para denunciar que en la Comunidad no se ha hecho una buena gestión económica. En un acto con empresarios, donde ha insistido en que si es presidente no subirá los impuestos, ha puesto encima de la mesa otros datos de empleo. Según él, la subida del paro en Madrid ha sido 10 puntos más que la media nacional y es la quinta comunidad autónoma con más destrucción de empleo en esta pandemia.

Gabilondo pone el acento en el "otro rostro" de la comunidad más rica de España: en la desigualdad, el aumento de las colas del hambre y en una cifra, un millón de personas están en el umbral de la pobreza. Ante eso propone "eficiencia económica" y elaborar unos Presupuestos en los primeros 100 días de gobierno. Para atraer al votante más joven, el PSOE ha concretado una de sus propuestas sobre vivienda: pagará el primer mes de alquiler para los menores de 30 años. 56 millones de euros es el coste de esa medida.

La izquierda apela al sur

Movimientos en la recta final de campaña con el objetivo de movilizar en los tradicionales caladeros de votos socialistas, en el sur Madrid. Getafe, Leganés y Parla han sido los últimos destinos del candidato. Gabilondo, a la baja en todas la encuestas, está convencido de que la diferencia entre los bloques de la derecha y la izquierda es escasa: "La mayoría de progreso y la conservadora están muy próximas, estamos a 50.000 votos como mucho".

Ante el posible trasvase de votos entre los partidos de la izquierda, Gabilondo confía en que no se produzca el 'sorpasso' de Más Madrid al PSOE al que reivindica como la fuerza que puede liderar el gobierno progresista. Sobre la presencia de Podemos en ese hipotético ejecutivo, el candidato del PSOE y Pablo Iglesias mantienen sus discrepancias. Iglesias lo da por hecho, "está habladísimo" dice, y Gabilondo lo niega, "no sé con quién está hablado, conmigo no".

La mayoría de progreso y la conservadora están muy próximas, estamos a 50.000 votos como mucho (Ángel Gabilondo)

No teme que Mónica García le supere en la izquierda pero lo cierto es que la candidata de Más Madrid sigue al alza en todas las encuestas. Para ella, los sondeos avalan su estrategia de campaña y su "política de lo que importa". En el partido defienden que no se ha movido del carril que marcó al inicio y eso está siendo premiado por los madrileños, "hablar de lo cotidiano". Apuntan además que Mónica García todavía "no ha tocado techo". Su eje de campaña, como médica que ha luchado contra el coronavirus en primera línea, ha estado centrada en la gestión de la pandemia y así va a a seguir.

Iglesias, en el debate ideológico

Pablo Iglesias es el que se mantiene en el debate más ideológico, el escenario donde mejor se mueve. Él sigue aludiendo a las amenazas de muerte que ha recibido para pedir el voto contra el fascismo.