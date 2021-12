La reforma imposible de la Constitución: PSOE y PP, los partidos clave se reprochan incumplirla

Sánchez ha hecho un llamamiento para "cuidar" la Constitución y cumplirla de "pe a pa". "Todos los artículos, del primero al último". No ha citado expresamente a Pablo Casado, pero ese mensaje iba dirigido al líder del PP y a su negativa de negociar la renovación del CGPJ . En su breve intervención ante los medios de comunicación se ha limitado a alabar que la Carta Magna trajo a España "derechos y libertades, donde había dictadura" y "concordia y convivencia, donde antes había odio y tiranía".

Después, en un corrillo informal con los periodistas ha entrado de lleno en la actitud del PP de bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Sánchez constataba lo que es un hecho, que ni él ni Casado han hablado recientemente del asunto y que no hay avances en esa materia.

Para el presidente hay un único culpable que es el PP y pone como ejemplo que cuando los populares quisieron sentarse en la mesa para renovar el resto de órganos constitucionales pendientes como el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Defensor del Pueblo, el acuerdo fue posible de inmediato. "Dos no bailan si uno no quiere", ha querido señalar gráficamente Sánchez que reclama al PP que asuma que no tiene mayoría suficiente para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo.