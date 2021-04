Una residencia revoca su decisión de permitir que voluntarios del PP acompañen a votar a los ancianos el 4M

La carta a los familiares

Estas opciones, que se desarrollarían bajo la coordinación de la trabajadora social, no se podrán desarrollar por parte de residentes incapacitados judicialmente, con auto judicial de internamiento involuntario, cuyo estado cognitivo no les permita ejercer su capacidad de autogobierno y decisión o que no estén empadronados y que no deseen solicitar el voto por correo.