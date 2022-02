El PP no aprovecha la caída del PSOE en Castilla y León, y depende de Vox que exige entrar en el Gobierno

A pesar de la exigua victoria, en Génova se esfuerzan en poner buena cara, pero la procesión va por dentro. No es el triunfo con el que soñaban . El Partido Popular, su candidato Alfonso Fernández Mañueco, y su presidente Pablo Casado han ganado las elecciones por la mínima, con 31 escaños . Sólo 2 procuradores más y casi 60.000 votos menos respecto a 2019. A una distancia sideral de sus expectativas.

Génova planteó las elecciones en Castilla y León como un plebiscito entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, y entre Casado e Isabel Díaz Ayuso . Los 31 escaños, -muy por debajo de las expectativas-, y la dependencia de Vox les complica el relato. Aun así, desde la dirección nacional ya han trazado la hoja de ruta: un Gobierno “sin ataduras” de Mañueco , con el apoyo de la marcas localistas, y a ver si Vox se atreve a votar en contra, desafían. “Se lo tendrán que explicar a sus votantes”, insisten. Desde Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco anunciaba su intención de iniciar el diálogo con los partidos con mayor representación, en un intento de camuflar unos resultados que no son buenos. Esto es, primero con los socialistas y con Vox. Después, con el resto.

Inevitable la lectura de los resultados en Castilla y León en clave nacional, el secretario general del PP, García Egea, ha querido dejar un mensaje a Sánchez: “El cambio de ciclo es imparable”. Y otro a Ayuso en su pulso interno: “A pesar de los ataques de esta semana al PP, y no digo al secretario general, el PP está más fuerte que nunca”. García Egea sabe que le tienen ganas y que en la Puerta del Sol ya afilan los cuchillos.

“Exigimos respeto al resultado electoral. Vox tiene el derecho y el deber de formar Gobierno . No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponde”, avisaba Abascal ante sus simpatizantes.

Si estas elecciones se convocaron para que Alfonso Fernández Mañueco “arrasara” el 13F sin la tutela de Vox, la victoria se la apuntara Pablo Casado, y Génova desactivara a Ayuso, no parece que ninguna de esas premisas se haya cumplido. Mañueco, -un barón moderado-, tendrá que sudar la camiseta para poder conseguir gobernar , y tendrá que entenderse con Vox, alejándole definitivamente del centro.

Confirmado ya el batacazo, un Tudanca al borde del llanto, reconocía la derrota. “Sé que no es la noche que esperabais. No hemos cumplido como partido, ni yo como candidato. No hemos provocado el cambio de gobierno”, reconocía el candidato socialista que en la recta final de la campaña albergó la esperanza del vuelco electoral. Luis Tudanca ya dejó anoche la puerta abierta a un relevo en Castilla y León.