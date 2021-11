Los retratos públicos de los políticos: de los 82.000 euros de Aznar al coste 0 de Pilar del Castillo

35.000 euros. Es lo que costará el retrato que recordará a José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa . El suyo es el último que se ha puesto en marcha, de una tradición que llena los pasillos de los edificios públicos y acumula 1,5 millones de euros de gasto público, sólo de los que se conoce el precio. Zapatero, a diferencia de sus antecesores y de la mayoría de exministros, ha elegido posar para un fotógrafo, y no para un pintor. El francés Pierre Gonnord ha recibido ya el encargo.

Lo de los retratos ministeriales es una "tradición" que se rige por la costumbre y criticado por muchos por ser un gasto innecesario. Hasta 2014, no se conocía lo que había supuesto, pero a instancias del exdiputado de IU Gaspar Llamazares, se publicó la factura de esos cuadros, que en total alcanzaba 1,3 millones de Euros A día de hoy, ya se han sumado otros 200.000.

Hay retratos de 35.000, como el de Zapatero; de 82.000 como los del expresidente José María Aznar y el ex presidente del Congreso José Bono; o de 15.000, como el Rafael Catalá, descubierto en abril en el Ministerio de Justicia. También los hay de coste 0, como el de Pilar del Castillo.

Esperanza Aguirre lo defiende en una conversación telefónica con NIUS: "A mí me parece que es una buena idea que cada época utilice a los pintores mejores retratistas de la época, porque ahí queda su obra ", explica la expresidenta madrileña, expresidenta del Senado y ex ministra de Educación.

En los dos casos, su retrato fue el primero de una mujer. También será el primero de una mujer cuando se realice el de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que todavía no se ha ejecutado.

Del retrato de cada cargo público, se encargan los posteriores. Ella no recuerda si llegó a gestionar el de algún antecesor. No hay un presupuesto fijo, porque n hay un retrato cada año. Algunos ministros pasan más de una legislatura en el mismo cargo, otros apenas están unos meses, pero es difícil encontrar quien no tenga su cuadro.