El Gobierno se reúne con Bildu buscando apoyos para los Presupuestos

Esa reunión ha sido duramente criticada por el PP y Vox. Los populares se han lanzado desde primera hora de la mañana al ataque del presidente del Gobierno reprochándole que su palabra no vale nada y tirando de hemeroteca cuando el jefe del Ejecutivo aseguraba de forma tajante que no pactaría con el partido abertzale. "Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o veinte", denunciaba Pablo Montesinos, el vicesecretario de Comunicación del PP en su cuenta de Twitter.