Fracasa la reunión del Gobierno con el PP para intentar desbloquear el Poder Judicial

Que la reunión no iba a ir bien no era un misterio para nadie. A un lado de la mesa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mandatado por el presidente Pedro Sánchez para el enésimo intento de renovación del Poder Judicial . Enfrente la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que se mantenía en sus trece. 45 minutos de encuentro fracasado una vez más, precedido solo unos instantes antes, por unas declaraciones que dejaban claras las posturas de partida del PSOE y del PP.

Al término de la reunión, el Gobierno constataba que "el PP sigue enrocado en no cumplir la ley ni la Constitución". Según fuentes gubernamentales, los populares incumplen el requerimiento de la Comisión Europea y de su Comisario de Justicia "que ha pedido que se renueve con carácter urgente el CGPJ conforme a la ley vigente", según la particular lectura que desde el Ejecutivo de Sánchez hacen de las palabras del comisario europeo, Didier Reynders. "El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad", concluyen esas mismas fuentes.