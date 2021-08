Ribera acusa a Podemos de "demagogia barata" y crear falsas expectativas con la idea de controlar el precio de la luz "por decreto"

Ribera no ha tenido reparos en descalificar la última propuesta lanzada por sus socios de Gobierno, de Unidas Podemos , que reclaman fijar por decreto un precio máximo para la energía hidroeléctrica y la nuclear. La ministra ha dejado claro que no es posible. Admite que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero “no se puede decir que en 24 horas y publicándolo en el BOE” va a bajar el precio.

"Quien diga que hay alguna medida que nos pueda cambiar las cosas de un día para el otro, con una publicación en el BOE de algo mágico o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata" , ha sentenciado sin ahorrarse expresiones graves pese a estar hablando de propuestas de sus propios compañeros de gabinete.

Frente a lo que defendía el portavoz parlamentario de Podemos en sus redes sociales, Ribera entiende que resulta "difícil pensar que con una única medida en 24 horas publicada en el BOE el precio del mercado mayorista vaya a bajar a la mitad", al tiempo que ha insistido en que el problema no es único de España, que hay factores que el Gobierno no controla y que no existe una "varita mágica" para resolverlo.