Robles no ve "necesidad" de reformar los delitos de sedición y rebelión ahora

La ministra de Defensa, Margarita Robles, cree que la reforma de los delitos de rebelión y sedición anunciada por el Gobierno no es una prioridad en este momento y que se debe hacer con un "consenso amplio e importante".

La ministra, que es jueza de profesión y fue vocal del Poder Judicial, no es partidaria de "parches" y apunta en una entrevista concedida a Europa Press que "las reformas tienen que responder a una necesidad social". En ese sentido, ha recordado que el delito de rebelión "se produce una vez cada 40 o cada 50 años" por lo que no considera que su reforma "sea una necesidad, en este momento, si no responde a un consenso parlamentario amplio en esta materia".