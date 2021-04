Rosa Canencia, 45 años como taquígrafa en el Congreso: "Faltan signos ortográficos para transcribir la intención de los políticos"

Respuesta: Sí (ríe). Fue casualidad y fruto de un momento. El diputado Jesús Postigos (PP) me cedió el paso y me preguntó si me iba. Le dije que no, que volvía a trabajar, pero que era mi último día porque me jubilaba. Supongo que preguntó mi nombre a los ujieres, y tuvo ese detalle de mencionarlo en la comisión. No me lo esperaba y me emocionó.