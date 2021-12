Rufián acusa a Enrique López de mentir a la comisión Kitchen y amenaza con emprender "acciones" contra él

El consejero madrileño ha repetido una y otra vez que únicamente se limitó a poner en contacto a dos personas conocidas de su ámbito privado, con las que "tenía confianza" que le pidieron conocerse. "Nada más. Eso no es mediar ni intermediar ", ha insistido repetidamente. "No tengo que dar cuenta a nadie ni a nada", ha enfatizado para señalar que nunca se interesó más tarde por si esa presentación tuvo consecuencias.

"Pertenece a mi vida privada" , ha asegurado López. Fue De Diego quien tomó la iniciativa de pedirle el contacto del abogado. Pero a partir de ahí no ha querido dar más detalles de esa presentación. Para el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ese papel del actual consejero de Justicia no fue "ético" ni "normal" teniendo en cuenta que en aquel momento era magistrado de la Audiencia Nacional.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en un interrogatorio muy tenso e incisivo , le ha recriminado en varias ocasiones que López era "un juez del PP" y que respondiese a sus preguntas porque no estaba ni en Twitter ni en un jugado". Ante la insistencia del republicano para saber el motivo por el que les puso en contacto, el compareciente primero ha sostenido que "no tenía ni idea" de porqué esas dos personas se querían conocer. Aunque en otro momento ha admitido que "podía presumir" para qué aunque le era "indiferente".

"Está claro que querían hablar entre ellos de asuntos que les relacionaban ", ha aseverado. "No quise saber más", ha añadido a pesar de que Rufián le ha recordado que por aquel entonces ya se sabían las actividades de Bárcenas. Rufián ha tirado de ironía para preguntarle si en esa conversación De Diego y Santos hablaron de "Masterchef, del real Madrid o del tiempo".

Ante las evasivas de López, el republicano le ha acusado de mentir "flagrantemente" a la comisión y ha anunciado que su grupo emprendería las "acciones necesarias" para que no quede impune.

El interrogatorio de Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, también ha discurrido en el mismo sentido. Para Bal es "difícil creer" que no fuese un "intermediador". "Es raro", ha subrayado el dirigente naranja. A lo que López ha vuelto a contestar que es "normal" que pusiese en contacto a dos personas de su círculo para que "hablasen de lo que les de la gana". Las razones "las puedo presumir, pero no me interesan", ha concluido.