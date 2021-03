Rufián amenaza al Gobierno con retirarle su apoyo: "Tanto va el cántaro a la fuente..."

De nou la injustícia. De nou retallant els drets i llibertats més bàsics. De nou la vergonya. De nou la venjança.



No defallirem. Teniu i tindreu el Govern al vostre costat en la lluita per la vostra llibertat, per l’amnistia i l’autodeterminació! https://t.co/FcejsIxxXG