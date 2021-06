Rufián cuestiona el aviso de Sánchez de que no habrá referéndum en Cataluña: "Denos tiempo"

El portavoz de ERC en el Congreso le recuerda que "también dijo que nunca habría indultos"

El aviso a los independentistas que ha hecho Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso de que "no habrá referéndum de autodeterminación" en Cataluña ya tiene respuesta de ERC. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, se ha subido a la tribuna para poner en cuestión de forma irónica esa afirmación. "También dijo que nunca habría indultos, así es que denos tiempo", ha espetado el diputado al presidente del Gobierno.

Rufián, que celebra la concesión de los indultos, le ha dado un consejo a Pedro Sánchez para que se lo grabe "a fuego": los indultos no solucionan el conflicto. "Son una medida para mejorar el clima político", ha dicho. "No es menor, es bueno, pero también es insuficiente", ha añadido siguiendo el discurso que mantiene el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Rufián, sobre el Tribunal de Cuentas: "Un chiringuito antidemocrático y alegal"

Uno de los ejes de su intervención ha sido la dura crítica contra el Tribunal de Cuentas y su decisión de condenar a los líderes independentistas a pagar 5,4 millones de euros. Ha calificado al Tribunal como "el chiringuito antidemocrático y alegal que han montado las 40 familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando en este país para condenar a cargos políticos independentistas".

El republicano ha comparado la actuación del Tribunal contra los líderes del procés con la que han tenido con otros partidos políticos. Ha recordado que no ha emitido ninguna multa a las formaciones condenadas por corrupción y la absolución a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, porque "tiene a su cuñado trabajando allí". El hermano de José María Aznar es consejero del Tribunal.

Dirigiéndose al banco azul ha presionado al Ejecutivo para que tome alguna medida: "Señores del Gobierno, los siguientes son ustedes, o lo paramos o directamente nos pasan por encima".

Rufián carga contra el PP

"Señores del Gobierno, sean valientes. El PP sólo sube porque Ciudadanos ya no existe", ha proclamado Rufián que ha cargado contra los partidos de la derecha por su ataque frontal a la concesión de los indultos. A PP, Vox y Ciudadanos les ha dicho que "ya suenan como un teléfono móvil en un teatro": "Molestos, inoportunos e innecesarios". Ha despreciado la campaña de recogida de firmas del PP contra los indultos: "¿Cuántas firmas han recogido éstos?".

Para Rufián, la derecha "quiere desmantelar el Estado de derecho" con un discurso que no se corresponde con la realidad. Según el portavoz de ERC, los indultos no han levantado las calles donde "no está pasando nada". A los ciudadanos, a su juicio, les importa más dónde y cuando se vacunan contra el COVID que "donde manifestarse con ustedes".

Por parte de Junts per Catalunya, la diputada Miriam Nogueras, ha dicho sentirse decepcionada por la intervención de Sánchez porque, a su juicio, no ha aportado ninguna solución al conflicto. Nogueras ha apelado a que los catalanes votaron independencia en las últimas elecciones para reclamar que "solo hay una vía" para el diálogo en Cataluña, formalizar "el divorcio entre España y Cataluña" y respetar el resultado de las urnas. "Esta farsa no se puede aguantar dos años más", ha finalizado su intervención.