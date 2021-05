Rufián, a Junts per Catalunya: "ERC no es la criada de nadie, ni se la domestica ni se la tutela"

Critica a En Comú Podem por poner en cuestión el independentismo de ERC: "O miente o no se entera de nada"

La tensión entre ERC y Junts per Catalunya va en aumento y se traslada al Congreso de los Diputados. Sus dos portavoces parlamentarios, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras, se han lanzado reproches en las ruedas de prensa que han mantenido tras la reunión de la Junta de Portavoces. Los dos se acusan mutuamente de ser los responsables de la ruptura de las negociaciones para formar un Gobierno en Cataluña.

Rufián, visiblemente enfadado, ha dicho que su partido no acepta lecciones de Junts per Catalunya, "Convergència o Divergencia", ha ironizado el portavoz. "No aceptamos lecciones de quien gobierna la tercera institución de mi país con el PSC para que no la gobierne ERC", ha enfatizado, en alusión a la Diputación de Barcelona. El republicano recomienda a Junts que asuma la victoria de ERC en el bloque de los independentistas: "Cuando se gana a gente que ha ganado tanto y que se cree que el país es suyo, empiezan los problemas", ha denunciado.

El republicano ha enfatizado que ERC "no es la criada de nadie" y que ni "se la domestica ni se la tutela". De esa forma rechazaba la acusación de Nogueras de estar influenciados por los acuerdos en Madrid con el Gobierno central. La diputada de Junts, previamente, había exigido a ERC que fuese sincera y explicase las razones por las que se han levantado de la mesa de negociación. En un momento dado ha afirmado: "Tiene que decidir si pactar las migajas con Moncloa vale más la pena que lo que hemos construido juntos con los ciudadanos". Para ella la falta de entendimiento para formar un gobierno independentista sería "una estafa histórica a los votantes y al país".

El objetivo es la independencia

Rufián ha arremetido también contra Jaume Asens, de En Comú Podem, que ha asegurado que en la hora de ruta de ERC no está la independencia. "O miente o no se entera de nada", ha proclamado. Ha puesto en valor que su formación tiene 90 años de historia y "no abarata sus objetivos ni sus sueños, que es es la independencia". Ha recordado que Esquerra tiene a un presidente fusilado por el fascismo, a uno en la cárcel y a una secretai ria general "en el exilio" por defender la independencia y la autodeterminación en Cataluña.

El republicano no entiende que Junts dilate la negociación para conseguir un acuerdo en Cataluña cuando van 225 días de Govern en funciones y han pasado 87 días desde las elecciones, en plena pandemia: "Alucino ¿Cómo se puede decir que no hay prisa? Quien diga que no lo entiende, tiene que bajarse del coche oficial", ha señalado.