Illa rechaza que Junqueras esté en la mesa de diálogo: "Él no está en el Govern"

Una complicidad que los dos dirigentes también han extendido a la relación entre ambos, con una conversación telefónica de 40 minutos en la que compararon agendas para reanudar la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán; y en la que Salvador Illa no quiere que esté el líder de ERC, Oriol Junqueras, porque "él no está en el Govern".

R: Todo lo que sean gestos para fomentar la convivencia en Cataluña me parecen bien, pero no quiero opinar sobre ello. Tenemos un Govern que ha costado mucho articular, aunque no hay que olvidar que es la repetición de uno que ya teníamos. Llevamos una década con esquemas idénticos, con un gobierno bipartito y el apoyo externo de la CUP, y no es lo más conveniente, pero es legítimo.