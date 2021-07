Salvador Illa ve legal el fondo de la Generalitat para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas

El jefe de la oposición en el parlamento catalán, el socialista Salvador Illa, considera que el fondo de 10 millones de euros creado por el Govern para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a pagar la fianza que les reclama el Tribunal de Cuentas por haber promocionado el procés en el extranjero se ajusta a la legalidad. “La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad ”, ha asegurado el ex ministro de Sanidad en una entrevista en Rac1.

El grupo PSC-Units ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que dictamine si el decreto ley aprobado por el Gobierno catalán se ajusta al Estatuto de Autonomía y a la Constitución Española. Illa ha defendido este gesto porque, aunque los informes de este organismo catalán no sean vinculantes, sí que tiene un valor político para acabar con el “ruido” generado en torno al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT).

“Es importante que no haya ninguna sombra de duda al respecto (...) Yo quiero que todos tengamos la garantía de que se ajusta al Estatut y a la Constitución ”, ha resuelto.

El Gobierno no tiene “nada que objetar”, si está sujeto al derecho, ha afirmado. “Si no está sujeto a derecho, tendremos que recurrirlo" afirmó hace una semana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Fuentes del Gobierno señalaron que aún no tienen claros los detalles del fondo y lo están estudiando, pero si ven que contraviene de alguna manera la legalidad, buscarán la forma de pararlo, como han hecho con algunas leyes catalanas.