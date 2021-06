Illa defiende los indultos, pero advierte que la amnistía y la autodeterminación "no van a suceder"

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa , ha vuelto a expresar la necesidad de conceder los indultos a los líderes independentistas en prisión, aunque ha advertido que no pueden "saltarse líneas rojas" como la autodeterminación y la amnistía.

No obstante, ha lamentado que la independencia es un proceso que divide a la ciudadanía y que la amnistía y la autodeterminación "no caben en el marco jurídico y, por lo tanto, no van a suceder". Para el socialista, "el respeto al estado de derecho" es "una línea roja" a tener en cuenta en la nueva era política que encara la política catalana.