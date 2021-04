Sánchez admite que subirán los impuestos mientras Gabilondo insiste: "Los madrileños no pagarán ni un euro más"

Los impuestos han entrado de lleno en la batalla electoral madrileña y los socialistas tienen que hacer equilibrios entre la promesa del candidato Ángel Gabilondo de no aumentar la carga impositiva para los madrileños y l a intención del Gobierno de plantear una subida de los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en 2022 . Prácticamente a la misma hora, el presidente Pedro Sánchez admitía esa subida con el argumento de que el Ejecutivo tiene que "armonizar los intereses" de todas las comunidades, y Gabilondo reiteraba su compromiso: "Ni un euro más" se pagará en Madrid.

Según Sánchez, Gabilondo hace sus propuestas "en la autonomía de su condición como candidato" porque se presenta a la Comunidad de Madrid y "tiene el respaldo del PSOE". Para los socialistas, no hay contradicción entre una cosa y la otra aunque sus rivales en las urnas ya han metido el dedo en la llaga y han aprovechado para decir que el candidato ha sido "rectificado" por Moncloa.

"Amoldar sensibilidades" en materia fiscal

"La Comisión Europea dice que España necesita hacer una reforma fiscal" , ha sido otra de las razones esgrimidas por Sánchez. Ha subrayado no haberla emprendido antes porque se ha priorizado la recuperación económica de los niveles anteriores a la pandemia. "Lo primero es la recuperación, recuperación y recuperación" , sostiene el jefe del Ejecutivo antes de continuar con la "hoja de ruta". En ese punto, ha defendido la Comisión de Expertos creada para estudiar esa reforma.

El ejemplo de Biden

Gabilondo mantiene su promesa

Mientras Sánchez marcaba el camino desde una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, el candidato Gabilondo, en un acto en Coslada, insistía en que no subirá los impuestos durante los dos años de gobierno en la región si llega a ser presidente.

El mensaje de Gabilondo ha sido nítido: "Quiero ratificar mi compromiso, que permanece intacto, de que no tocaré la fiscalidad en Madrid y no tendrá que pagar nadie ni un euro más en lo que tiene que ver en los impuestos. Yo ratifico y confirmo que permanece intacta mi palabra y no tendrá nadie que pagar más porque venimos de una pandemia". Defiende que lo necesario es centrarse en políticas de educación y sanidad y considera que hay presupuesto suficiente para ello "sin pedir un euro más a los madrileños".