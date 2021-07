Sánchez arropa a Escrivá, pero deja en el aire qué pasará con las pensiones de los 'baby boomers'

Un día después el propio Escrivá ha admitido que "no tuvo el mejor día" y que hay que dar certidumbre, cosa que él no hizo precisamente con sus palabras. Al presidente del Gobierno parece que le vale con la explicación, y no ha querido ahondar en el desliz de Escrivá. Al revés, ha dado por buenas sus diculpas señalando que en su segunda versión "ha sido elocuente".