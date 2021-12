Pedro Sánchez asegura que España va a ser "un ejemplo con la vacunación infantil"

Sánchez ha asegurado que el país no está en quiebra, como dicen "la derecha y la ultraderecha", sino que está inmersa en un proceso de crecimiento. El líder socialista ha recordado que hace un año aún no había vacuna y no se sabía cómo iba a ser el futuro de la educación. Sin embargo, España fue "de los pocos países de Europa con el 99% de aulas abiertas y eso es todo un ejemplo".