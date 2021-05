Sánchez asume todo el peso de la comunicación del Gobierno para frenar el declive en los sondeos

Pedro Sánchez un día sí, otro también . La exhibición pública del presidente del Gobierno recupera el pulso prepandemia. Sus apariciones se suceden al ritmo de la vacunación (esto debe ser de su agrado) y en dirección opuesta a la tendencia de su partido en las encuestas (esto no debe gustarle tanto). Unas van para arriba. Otras van para abajo.

La coincidencia de ambos fenómenos se descubre con la mera observación de la actualidad de las últimas semanas. Otra cosa es que sea o no casual.

Más que actividad, frenesí

No es actividad, es casi frenesí lo que se observa en el día a día del presidente. Especialmente en la última semana y media, plagada de actos amables, sábado incluido, en los que apenas cabe otra opción que lucirse. Las vacunas, el dinero europeo, la España del futuro, los grandes proyectos de inversión… Esas cosas.

¿Campaña frente a los sondeos?

¿Está el presidente haciendo desde ya campaña contra esos sondeos? En Moncloa aseguran que no. “Son agendas que se hacen independientemente de encuestas. Basta pensar que los temas que se presentan no se improvisan, ni se preparan en un mes”, argumentan fuentes del Gobierno que dicen entender que se busque un cierto paralelismo. Si fuera de otra manera no es probable que hubieran dicho otra cosa.