Sánchez carga contra Casado por su actitud en Europa: "Me da vergüenza ajena"

" No hable mal de España porque deja mal a España y queda mal usted . Cuando tengo que escuchar algunas de las cosas que dicen sus colegas de usted, en fin" , ha recriminado Sánchez durante su turno de réplica.

Y ha ido más allá. "Hace daño fuera y socava la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático, dando la razón a aquellos que no quieren este sistema y dicen que no funciona. Da vergüenza ajena escucharle hablar de la evolución de la pandemia de nuestro país , ni reconocer ni un centímetro de mérito", ha denunciado el presidente en su respuesta a líder del PP.

Por ello, ha afeado a Casado que sostenga que hay 4 millones de personas desempleadas pues, aun calificando como "absolutamente intolerable" los niveles de paro, en realidad son 3,2 millones, la tasa de paro ha caído casi dos puntos en el último año y hay 20 millones de personas ocupadas. "No teníamos ese dato desde antes de 2008, no jueguen con los datos ni la desinformación si quieren ser un partido serio" , ha aseverado.

"Hay trabajo por hacer, sin duda alguna, pero vamos por la senda correcta", ha insistido el presidente del Gobierno, asegurando que "el éxito no es casual", y responde a "las políticas socialdemócratas" y no neoliberales empleadas en la anterior crisis.

Además, Sánchez ha pedido a Casado que no "juegue" con la esperanza de los españoles ni tampoco "con los números de fallecidos por el covid". " Sea serio con la memoria de las personas que han perdido la vida por el Covid . Este es un país serio, con profesionales serios, pese a la desinformación y demagogia que vierten", ha reclamado.

Las críticas de Sánchez a Casado han generado gran revuelvo en la bancada popular y, según ha señalado él mismo desde la tribuna, incluso algún insulto. "Esto es lo que pasa siempre: cuando no hay argumentos, se usa el insulto", ha denunciado, tras escucharse en el hemiciclo a un diputado gritando 'mentiroso' .

En este punto, ha vuelto a dirigirse a Casado, como secretario general del PSOE, para exigirle que no use la memoria de las víctimas socialistas de la banda terrorista. "De la memoria de los asesinados por ETA del PSOE, si no les rinde el respeto que merecen, al menos déjennos a nosotros hacerlo", ha avisado.