Sánchez carga contra la resistencia de Casado a la ley de vivienda recordándole que no es un problema "de izquierda o derecha"

De ahí que Pedro Sánchez, que lo sabe, le haya instado al presidente del PP, Pablo Casado, a "leer el texto" y darle "una oportunidad", al menos, a su tramitación parlamentaria. "No se puede decir que no a un proyecto que aún no se ha podido leer, que no ha sido debatido", ha dicho Sánchez, durante una cumbre de líderes europeos en Eslovenia, en referencia a las intenciones del PP de llevar al Constitucional la ley en cuanto se apruebe.