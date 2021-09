Sánchez evita confirmar si autorizó personalmente la entrada de Gali: "España hizo lo que debía, como debía"

No ha habido forma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido aclarar si fue él o no quien autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Un episodio del que se investiga si se hizo con los permisos oportunos y por el que la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha sido imputada en los juzgados de Zaragoza.