Sánchez lidera la 'ofensiva' del Gobierno sobre la vivienda a la espera de poder aprobar la ley que limita el alquiler

La prioridad del Gobierno en estos días tiene un nombre: vivienda . Tenía un gran objetivo marcado, aprobar la ley que pretende limitar el precio de los alquileres en el Consejo de Ministros del martes 18, pero no lo ha podido cumplir. Un informe pendiente del Consejo General del Poder Judicial tiene la culpa.

"Una sociedad digna y orgullosa de su progreso no puede consentir que muchos de sus ciudadanos no tengan un lugar digno donde vivir ", ha afirmado. "El bono joven empodera a los jóvenes porque vais a decidir qué hacer con esos recursos", ha comentado también.

Y sí. Ha tenido un recuerdo además para ese gran proyecto que, tras duras negociaciones y no pocos desencuentros con sus socios, pretendía sacar adelante esta semana, sin éxito. "Pronto aprobaremos la primera ley de vivienda", ha dicho, mostrando cierta sorpresa por el hecho de que aún no haya sido posible: "Suena increíble que desde hace 40 años no tengamos una ley de vivienda, porque hablamos de un derecho constitucional para muchos ciudadanos y especialmente los jóvenes que lo sufren".