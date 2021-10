Sánchez niega que vaya a sacar a presos de ETA de las cárceles a cambio de Presupuestos: "No rotundo"

Hace 10 años ETA dejó de matar tras 43 años de terror . Una década después vuelve a estar presente en el Congreso de los Diputados. El PP recurre de forma habitual a la banda terrorista y a los pactos del Gobierno con Bildu para atacar al Ejecutivo. Este miércoles no ha sido una excepción, Pablo Casado ha aprovechado su pregunta en la sesión de control al presidente del Gobierno para interrogarle directamente si va a sacar a 200 terroristas de la cárcel a cambio de Presupuestos , "como ayer dijo Otegi", ha dicho. "Responda, ¿sí o no?", le ha apremiado el líder del PP.

En la ofensiva del PP para que Sánchez no negocie los Presupuestos con la izquierda abertzale, Casado ha tirado de hemeroteca para recordarle al presidente sus declaraciones en campaña electoral de que no pactaría con Bildu. "No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes", ha denunciado el líder popular que exige a los radicales vascos que condenen el terrorismo, acaben con los homenajes a etarras y colaboren con la justicia para esclarecer 300 asesinatos no resueltos.