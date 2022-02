Sánchez garantiza que no adelantará las elecciones generales

La crisis interna en el PP y la despedida de Pablo Casado del Congreso han servido para que Pedro Sánchez garantice que no va a aprovechar el momento de debilidad de los populares para adelantar las elecciones. Este miércoles no ha habido cuerpo a cuerpo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

Tras la intervención de Casado, Sánchez, además de desearle suerte en lo personal, ha querido atajar de raíz las especulaciones sobre una convocatoria electoral adelantada. "Les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales, no va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer", ha proclamado. Sánchez defiende que España necesita "estabilidad y recuperación económica" y a eso se va a dedicar el Gobierno.