Sánchez se rearma para afrontar las nueve reformas más complejas del final de legislatura

Lo que queda de la cita del fin de semana es su reivindicación de la socialdemocracia, el reforzamiento de la mayoría que le respalda y la sutura de viejas heridas internas, rematada con una puntada casi exótica: el fichaje de Antonio Hernando para la sala de máquinas de Moncloa, su gran decepción de los tiempos del no es no.

. La reforma del sistema de financiación autonómica. Otro de los eternos grandes debates de la política española. La fecha prevista para abrir la negociación formalmente es el mes de noviembre. Hay consenso aparente en que el modelo actual está superado. Pero también profundas discrepancias: por ejemplo, sobre la armonización fiscal entre territorios para que no haya competencia interna, a lo que Madrid se niega frontalmente; o sobre los criterios de reparto de fondos , que desbordan la división por partidos y generan intereses y bloques transversales. Es una discusión ‘contaminada’ ahora, además, por la llegada de los fondos europeos. Es de las negociaciones que se anuncian largas y complejas.

. La prohibición de la prostitución. Es otra de las tareas que se ha “autoimpuesto” Sánchez en Valencia. Los socialistas, que ya lo han llevado en su programa electoral, han anunciado que será por ley e incluirá sanciones para los clientes . Está por ver que se pueda hacer en esta legislatura dado que hay que negociar antes con Podemos, que no tiene una postura cerrada al respecto.

. La reforma del sistema de elección del CGPJ. Esta hay que ponerla entre interrogantes. No es segura. Puede ser un fleco del acuerdo para el desbloqueo de la renovación de los órganos constitucionales. El PP, que al final se ha abierto a un pacto, exige que aunque se elija a los vocales del CGPJ por el sistema vigente se inicie el proceso para modificar el sistema de cara a la próxima. El Gobierno, al que le urge amarrar los cambios de ahora, no ha dicho ni que sí ni que no ni todo lo contrario.