El Gobierno y la Generalitat miden fuerzas ante el cara a cara Sánchez-Aragonès

Como preámbulo de la cita, ambas partes han ido dejando recado de cuáles son sus respectivas posiciones. El propio Aragonés, cuando ya había emprendido el viaje apuntaba en redes sociales: “Hacia Madrid. Es tiempo de acción y no de renuncias ”.

“Posiciones inútiles que no llevan a nada”

Por parte del Gobierno, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dejado claro que no le sorprende nada de lo que se pueda decir en estas horas previas al inicio de una negociación en la que lo de hoy no es más que el principio. “Sabemos dónde nos movemos cada uno”, ha señalado, advirtiendo que es cosa de “la otra parte” decidir “si permanece en posiciones inútiles que no llevan a nada y generan frustración”.