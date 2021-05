Vox se suma a la manifestación de Colón el próximo 13 de junio contra los indultos del 'procés'

Vox ya había asegurado que se opondría a los indultos tanto por la vía judicial como con movilizaciones en la calle, aunque aún no había realizado ninguna convocatoria concreta. El PP, por su parte, había descartado de momento manifestaciones y quería centrar su labor de oposición en la vía parlamentaria, aunque su diputada y exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ya ha mostrado también su apoyo a la convocatoria de 'Unión 78'.

También la exdiputada socialista y ahora en las filas del PP, Rosa Díez, anima a participar en la concentración contra los indultos a Oriol Junqueras y a los otros once políticos independentistas catalanes condenados por el 1-0.

¿Qué es "Unión 78"?

Por su parte el PP,y Ciudadanos no han recogido el guante, y prefieren no coincidir por el momento en manifestaciones con Vox. No parecen muy dispuestos a repetir la llamada "foto de Colón"