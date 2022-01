Semana decisiva: la reforma laboral pone a prueba la mayoría de la investidura

La reforma laboral está en el filo de la navaja. Este jueves pasará su prueba de fuego en el Congreso de los Diputados donde tiene que ser convalidada con más síes que noes. Cuatro días antes, el resultado de esa votación es incierto . El Gobierno no ha conseguido atar una mayoría clara y sólida. Este lunes, en el bloque de sí, hay asegurados 167 votos (PSOE, Podemos, Ciudadanos, Teruel Existe, PRC, Coalición Canaria y Nueva Canarias). En el frente del no 173 votos (PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, el BNG, Foro Asturias y el del diputado que dejó Ciudadanos, Pablo Cambronero).

Es clave la postura final del PDeCAT, Más País y Compromís que aunque no han sido claros sobre el sentido de su voto no quieren que la reforma fracase. Si se decantasen por el voto afirmativo la suma de síes ascendería a 174. En ese caso, los dos diputados de UPN serán los que inclinen la balanza. Los navarros tomarán su decisión esta semana y podrían optar por la abstención.

Ciudadanos ofrece sus votos para que el texto no sufra ningún cambio y el Gobierno "no ceda al chantaje" de los independentistas. Arrimadas traslada la misma exigencia que la patronal, "que no se cambie ni una coma", la frase que tanto ha repetido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. La presión de los empresarios es constante y la amenaza de que se descolgarán del pacto pesa en Moncloa. "Si sale otro acuerdo, será otro acuerdo, no será el nuestro", ha sido el último mensaje del jefe de los empresarios.