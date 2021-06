La semana de los indultos termina con Sánchez aliviado y Casado enredado

Los grandes almacenes, que no saben que inventar para vender, idearon hace un tiempo la llamada Semana Fantástica. Siete días de fiesta porque sí para animar el consumo. Para Pedro Sánchez la que acaba de pasar ha sido una semana de esas: a todo lo que ha puesto en el mercado le ha dado una salida más o menos cómoda.

Al líder del PP no le ha funcionado la sucesión de órdagos en que ha convertido su rechazo a la salida de la cárcel de los independentistas. Ni ha amedrentado al Gobierno, ni le han secundado los que cuenta como suyos.

La derecha política –PP, Vox, Ciudadanos- sigue en la contestación feroz. Pero los que de siempre se consideran sectores de la derecha sociológica – el empresariado, la Iglesia- ha decidido no jugar tan fuerte. Y conceder al Gobierno o, por ser más precisos, a la posibilidad de que los indultos sirvan finalmente para algo, cuando menos el beneficio de la duda.

La Iglesia

Poner el listón demasiado elevado tiene sus riesgos. Y Casado, en su afán por tirar del pelotón de los resistentes , ha acabado por dejar descolgados a sus gregarios. El último caso han sido los obispos. La Conferencia Episcopal, este jueves, por medio de su portavoz Luis Argüello, se pronunció así : "Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia -lo que supone el respeto a la división de poderes-, porque no haya actitudes inamovibles. Y estamos por que se genere un clima de amistad civil y de fraternidad".

La declaración, pretendidamente ambigua, vale para un roto y un descosido . Se puede poner el acento en lo de “la ley” y “la división de poderes” y entender una cosa. O se puede uno fijar en lo del “clima de amistad y fraternidad” e interpretar otra. Lo del “inmovilismo” vale para los anclados en la independencia y para los fijos en el 'no a los indultos'; lo de “estamos por el diálogo” no puede ser más genérico.

Repasando con detalle a Argüello no se puede afirmar rotundamente que haya hablado en favor de la medida de gracia. Lo que sí parece evidente es que no lo ha hecho con la contundencia esperada por el PP. Así lo sugieren las propias declaraciones de Casado, de cuando arremetió contra los supuestos “cómplices” de los indultos, refiriéndose a quienes “desde la sociedad civil están intentando decir que va hacia el reencuentro, la concordia y la convivencia". Lo dijo, y no precisamente haciendo amigos, después de escuchar a los obispos catalanes, a los miembros del Círculo de Economía, y al presidente de la patronal.