Casado ofrece a Sánchez renovar los órganos constitucionales pendientes, al margen del CGPJ

Pablo Casado ha aprovechado su duelo de los miércoles con el presidente del Gobierno para ofrecerle a Pedro Sánchez renovar ya los órganos constitucionales que están pendientes, al margen del CGPJ. El presidente no ha querido entrar al trapo y no ha respondido directamente a la pregunta, pero si ha pedido a los populares que cumplan "con toda la legalidad democrática" y con lo que establece la Constitución.

"La pelota está en su tejado", le ha dicho Casado. "No tenga una visión ventajista de la legalidad democrática", le ha respondido el presidente. En la retahíla de incumplimientos de Sánchez que ha citado Casado ha estado la de despolitizar la Justicia. "¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? No lo entiende nadie", ha afirmado el líder del PP que ya ha avisado que el PP no se va amover de la independencia judicial.