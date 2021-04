Del 'socialismo o libertad' al 'fascismo o democracia', la pugna entre Vox y Podemos polariza la campaña del 4M

La otra amenazada por las cartas, María Gámez, ha señalado que lo que se necesitan son "palabras y no balas" , y ha recordado a la derecha que el significado de la palabra libertad "no es hacer lo que a cada uno le convenga, sino no tener miedo".

Por su parte, el candidato socialista, Ángel Gabilondo , ha admitido que la campaña electoral ha tomado un "nuevo rumbo" que va contra "el fascismo" , y ha recalcado que el próximo 4 de mayo lo que se decide en las urnas es la "democracia frente a la ultraderecha". Gabilondo ha insistido en que estas elecciones "no solo van de Madrid, van de democracia" porque ante amenazas de muerte "no vale la equidistancia".

Podemos y "plantar la cara al fascismo"

"Lo que hacen los de Vox cuando me llaman 'coleta rata' es la deshumanización del enemigo para que en cualquier momento me puedan dar un tiro en la cabeza ", ha apostillado.

Vox arremete contra el "llorón" de Iglesias

Al otro lado del espectro político, Vox ha criticado la actitud de Pablo Iglesias . Su presidente, Santiago Abascal, ha señalado que el candidato de Podemos no es más que el "puñetero niño consentido de la política española". "Uno no se puede creer que está en la batalla de Stalingrado y luego comportarse como un comediante y un llorón ", ha añadido.

"Ninguna preocupación" en el PP

Además, en el PP aventuran que Podemos y el PSOE van a intentar estirar la polémica y explotar la radicalidad hasta el final de campaña. No obstante, fuentes de la dirección del PP recalcan oficialmente que no hay "ninguna preocupación" y creen que esta polémica se desinfla a cada minuto que pasa.

En términos parecidos se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha pedido a los suyos no "descentrarse" y "no caer en guerras estériles" ni en "problemas que no tocan". "Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos", ha proclamado, para defender su gestión y criticar que, después de dos años de lucha "en soledad", se "fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante".