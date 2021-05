Los socios de Sánchez aumentan la presión para que conceda los indultos a los presos del 'procès'

Los posibles indultos a los presos independentistas catalanes han entrado de lleno en la escena política. El Gobierno, que tiene esa patata caliente encima de la mesa , está recibiendo en las últimas horas la presión de sus socios parlamentarios para que conceda la medida de gracia aunque el Tribunal Supremo diga que no. El Alto Tribunal puede emitir esta misma semana su dictamen que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo. A favor de los indultos se han pronunciado este martes aliados como el PNV, EH Bildu, Más País y Compromís .

Los indultos, primer paso para la normalización

Esteban pide al Gobierno "pedagogía de concordia, reencuentro y diálogo" si finalmente concede los indultos y admite, eso sí, que en algunos lugares de España se entenderá la decisión mejor que en otros. Los presos del 1 de octubre ya han dicho en varias ocasiones que no se arrepienten y que lo volverían a hacer. Preguntado sobre este asunto, Esteban defiende que los independentistas no tienen que renunciar a sus aspiraciones: "Si tienen que renunciar y hacer acto de contrición es que a España le faltan varios hervores democráticos ".

Por otra parte, los partidos independentistas que han votado a favor de la investidura de Aragonès como presidente y sostienen al Govern, Junts per Catalunya y la CUP, insisten en que solo cabe "la amnistía y el derecho de autodeterminación". Miriam Nogueras, de Junts, ha afirmado que no han llegado hasta aquí para "pedir perdón". Mireia Vehí, del partido antisistema, sostiene que los indultos "no son una solución política" porque deja fuera a otras 3.000 personas que a su juicio han sido "represaliadas" desde 2014.