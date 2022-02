Vox es el gran beneficiado después de las elecciones en Castilla y León

Muy por detrás está el PP, que es el más beneficiado para el 16,7% de las personas consultadas. Y mucho más lejos el PSOE, la opción escogida por sólo el 1,7 de quienes han respondido. En realidad, la respuesta elegida inmediatamente detrás de Vox es la del "no sabe, no contesta", que es lo que ha señalado el 29,1%.

El hecho es que las elecciones convocadas por el popular Fernández Mañueco en un intento de gobernar en solitario, el resultado no se lo permite y convierte a Vox en partido clave . Por mucho que los populares hayan ganado, las alternativas son complicadas. Existen, pero pasan por una abstención de los socialistas que por ahora parece muy lejana.

La encuesta de GAD3 para NIUS, también ha preguntado por la conveniencia de ese gobierno de coalición. El resultado, es que la mayoría, el 44,6% cree que ese pacto no se debería dar en medida alguna y el 8,2% dice que le gustaría "poco" . Es decir, el gobierno no convence al 52,8% de los encuestados.

Por contra, el 19,5% lo ve con buenos ojos: a más ocho de cada 100 encuestados les "muy" conveniente, y a más de 11 de cada 100, le parece una opción "bastante" buena. Por otro lado, el 27,6 prefiere no contestar o no sabe qué contestación dar.

Por el otro lado, el 31,8 no cree que el PSOE deba abstenerse para facilitar un gobierno de Fernández Mañueco. Al 24,7 no le gustaría nada, y al 7,1 le gustaría poco. A esa pregunta, el 28% de los encuestados no contesta y el 40,1 lo aprueba. Al 20,6% le parece muy buena solución y al 19,5, le gusta bastante la idea.