Soria ¡Ya! o el hartazgo de la España Vaciada: "No somos muleta de nadie"

Vanessa García, abogada y número dos de la formación, está encantada por los vientos favorables de las encuestas. "Es una alegría y vamos a por los tres procuradores", explica a NIUS. Considera que la gente "está harta" de promesas que no se cumplen.

Soria ¡Ya! les puede fastidiar las cuentas al PSOE e incluso al PP en la provincia. Ellos argumentan que llevan dos décadas "pico y pala" denunciando el abandono institucional. "La gente está harta de promesas que no se cumplen", explica Vanessa. Y deja claro que Soria ¡Ya! "no roba los votos a nadie". "Los votos no son de ningún partido, los votos son de los sorianos", zanja Vanessa.