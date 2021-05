Susana Díaz y Juan Espadas serán proclamados candidatos a las primarias en la batalla final del PSOE andaluz

Aunque oficialmente la campaña informativa no comienza hasta este domingo día 30, los dos candidatos están pateándose el territorio con un mensaje común, han elevado el tono de la crítica contra Moreno por lo que consideran su "dependencia de Vox". Tanto Díaz como Espadas han arremetido contra el presidente andaluz al que acusan de ser el "rehén de la ultraderecha" tras la presión del partido de Santiago Asbascal para que la Junta no acoja a 13 menores no acompañados llegados a Ceuta en la avalancha de inmigrantes de la pasada semana.