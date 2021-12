Tensión entre Rajoy y Rufián en la comisión Kitchen donde los dos se acusan de mentir

"Se está cachondeando de la comisión", espeta Rufián al expresidente del Gobierno

Rajoy denuncia que el portavoz de ERC se ser "fiscal, policía y juez" y de hacer el ridículo

Rufián le da una copia de la sentencia de la Gürtel para demostrar que el PP está condenado por financiación ilegal

Mariano Rajoy ha puesto el broche final a las comparecencias de la comisión Kitchen negando cualquier tipo de vinculación con la trama organizada en el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle información. Como era de esperar los momentos de máxima tensión han llegado en el turno del interrogatorio que le ha realizado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Los dos se han acusado mutuamente de mentir. "Se está cachondeando de la comisión", le ha espetado el republicano al expresidente del Gobierno. "Creo que ha hecho el ridículo", le ha dicho Rajoy a modo de conclusión.

"¿Por qué miente?", le ha preguntado Rufián nada más comenzar su intervención tras haber escuchado como Rajoy, que llevaba más de una hora diciendo que no conocía al excomisario José Manuel Villarejo y no tenía conocimiento de la operación Kitchen, también había afirmado que el PP nunca había sido condenado por la caja B. "Yo no miento, quien miente es usted amparándose en que es inviolable", ha respondido Rajoy que sostiene que su partido no ha sido condenado por financiación ilegal.

En ese punto, Rufián ha exhibido la sentencia sobre la financiación irregular en el PP y se ha levantado de su asiento para entregársela a Rajoy. El cruce de acusaciones sobre quien miente ha estado presente durante los 15 minutos que ha durado el interrogatorio del republicano al expresidente.

Rufián ha intentado demostrar que Rajoy tenía que conocer las irregularidades llevadas a cabo en Interior y el expresidente se ha aferrado a que no estaba enterado de las actividades de Bárcenas y a que no está probado que su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz haya realizado ninguna actividad ilícita. En varias ocasiones el portavoz republicano se ha dirigido a Rajoy para señalarle que no se pusiese "nervioso" y para recordarle que estaba en el Congreso y no en "El Hormiguero".

"¿Busca un titular? No se lo voy a dar", ha afirmado el exjefe del Ejecutivo cada vez que Rufián le intentaba poner contra las cuerdas con informes policiales donde supuestamente se le citaba a través de apodos como "el barbas" o "el asturiano". "Le falta al respeto a esta comisión", se ha quejado el catalán que le ha reclamado al compareciente un "acto de sinceridad" para no pasar a la historia como un "señor que no tenía ni idea".

Rajoy, en varias ocasiones, ha defendido que es "falso" que esté demostrado que el ministro del Interior haya colaborado para destruir pruebas que pudiesen incriminar a dirigentes del PP. "¿Tiene alguna prueba?", ha interrogado el expresidente. En un momento dado, el portavoz de Esquerra le ha afeado que haya sido el único presidente del Gobierno que haya tenido que declarar en un juzgado, a lo que Rajoy a precisado que fue como testigo.