García Egea acusa a Ayuso y a Cayetana Álvarez de Toledo de "dar oxígeno a Sánchez" con sus polémicas

Tras sus más que roces con Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha lanzado un aviso a navegantes, al asegurar que " determinados debates dan oxígeno a Sánchez. Como las polémicas internas y las críticas a compañeros. Eso es algo que no podemos permitir" , ha asegurado en una entrevista en Antena 3.

Egea no quiere hablar de ni de "guerra ni de batalla" , pero deja claro que el "congreso será cuando diga la Dirección Nacional".

No le precupa que Ayuso le haya bloqueado en el whatsapp del teléfono. Contraataca con un "soy más de hablar cara a cara , también con Ayuso" y afirma que se vieron hace semanas.

El otro incendio a apagar es el provocado por el libro de la diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo. García Egea asegura que no lo ha leído, pero sí ha contestado a uno de los pasajes, en los que la diputada le propuso ser ministro de Pedro Sánchez en un gobierno de concentración.

"¿Qué pensaríamos si el PP hubiera aceptado? Los que hacen un libro así del PP, es para dar oxígeno a Sánchez", ha asegurado. Y le recuerda que los "solistas tienen que tocar con la misma tonalidad que la orquesta, si no son discordantes", en clara alusión a la respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo a Pablo Casado.

"Aquellos que no quieren participar en la estategia de recuperar el gobienro de España que se dediquen a otra cosa que no sea poner palos en las ruedas" (Teodoro García Egea)

Egea, al mas puro estilo "o aportas o apartas", ha recomendado a su compañera de partido, sin mencionarla, que "no ponga palos en las ruedas". "Aquellos que no quieren participar en la estategia de recuperar el gobienro de España que se dediquen a otra cosa que no sea poner palos en las ruedas".