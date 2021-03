El PP cree que Arrimadas ha unido su destino a Sánchez e Iglesias en una "operación clandestina"

García Egea no se ha quedado sólo en los militantes. La oferta está abierta también a los dirigentes de la formación naranja en lo que es una OPA hostil en toda regla a los de Arrimadas. Los populares aún albergan esperanzas de que no todos los diputados regionales de Ciudadanos en Murcia voten a favor de la moción de censura. Casi un milagro porque necesitarían la deserción de al menos 4 de ellos de los 6 que tienen los naranjas para que no prosperase. Pero no se trata sólo de eso. Buscan así sofocar posibles incendios en otros cuatro ayuntamientos murcianos donde gobiernan en coalición y que también amenaza el PSOE, o en la Diputación de Alicante.