La tensión electoral del 4M complica la decisión de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo

Las campañas electorales nunca vienen bien para algo . Especialmente para todo aquello que tenga que ver con negociaciones entre partidos diversos, empeñados en el tiempo que dura la contienda en acentuar todo lo que les separa , y especialmente reacios a acuerdos que le sitúen, a un paso de las urnas, en el lugar en el que no quieren que les vean sus electores.

Ahora, a Pedro Sánchez se le avecina un problema similar con la renegociación del estado de alarma , si es que pretende que se amplíe: la tendrá que gestionar en plena campaña en Madrid. Si antes ya era difícil un entendimiento sobre si era adecuado o no extender medidas que afectan a derechos y libertades, más aún en plena batalla... electoral.

El Ejecutivo no respira

No contaba, nadie entonces, con el adelanto electoral decidido por Isabel Díaz Ayuso. Las elecciones son el 4M , el estado de alarma expira el 9M , cinco días después.

El Ejecutivo, por ahora, no respira. En Moncloa no van más allá de constatar que hay una única certeza : la fecha de vencimiento. Y a partir de ahí, todo son supuestos. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho esta semana en Radio Nacional que confía que el 9 de mayo “se den las condiciones” para salir del Estado de alarma.

Es la hipótesis que le supone al Gobierno menos complicaciones. Salvo en el caso, no parece, de que las cosas vayan tan mal que alguna comunidad se revuelva por verse privada de una herramienta que les ha servido a los presidentes autonómicos para gestionar las limitaciones en un marco de seguridad jurídica . Sin exponerse a recursos. Puede pasar porque son diez comunidades las que, precisamente, pidieron la implantación de la alarma que está en vigor.

Así que la opción A es no prorrogar, pero la otra opción, la de la seguir con la alarma también está abierta. Porque el Gobierno no da nada por seguro y la propia Calvo advertía en esa misma entrevista que llegado el caso "no escurrirá el bulto”.