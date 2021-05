Tezanos carga contra Ayuso y su apoyo electoral en las tabernas

Las tabernas, los bares y los restaurantes

" Algunos, incluso, no han dudado en recordar su pobre trayectoria anterior en el PP , subrayando la humillación que tuvo que soportar por parte de quienes valoraron en su día su nivel óptimo de competencia encargándola del twitter del perro de Esperanza Aguirre ("Pecas")", afirma.

Tras asegurar que rasgos similares de "carencia de trayectorias políticas brillantes" se han dado en otros países, y pone como ejemplo el caso de Donald Trump, el presidente del CIS dice que los que sostienen que "la candidata de la derecha en Madrid no es más que un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro", no deben olvidar que "nada garantiza que tal pinchado vaya a tener lugar antes de producir efectos políticos negativos".