Toni Cantó deja Ciudadanos y pide un pacto con el PP en Madrid

El actor y político aboga por ir junto al PP a las elecciones en la Comunidad de Madrid y señala a Ignacio Aguado como máximo responsable de la crisis en Madrid. "No podemos ir con Ignacio Aguado, porque es una de las razones fundamentales de esta crisis".

Cantó considera que "el centro derecha no puede perder la Comunidad de Madrid", y por eso cree que Ciudadanos no debe acudir solo a esas elecciones. Cree que "un Madrid Suma" con el PP sería la solución, pero no ve a Arrimadas por la labor.