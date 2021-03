Toni Cantó no deja amigos por donde pasa: los malos recuerdos de sus excompañeros de filas

Seguro que recuerdan esta sintonía: “Quien podía imaginar que volvería de este viaje. Si me dan lo que pedí, te daré lo que me pidas. Tengo siete vidas”. Es de ‘Siete vidas’, la serie de Telecinco que Toni Cantó protagonizó a principios de 2000 y que dos décadas después se antoja casi tan premonitoria como ‘Los Simpson’ .

"Siempre ha engañado a todo el mundo"

“Toni Cantó traicionó a UpyD. Nunca ha dejado el teatro, siempre ha engañado a todo el mundo. A mí me parece una trayectoria impresentable . Es hacer de la política un ‘modus vivendi’, no un servicio público”. Quien habla así de Cantó es Carlos Martínez Gorriarán, profesor universitario y número dos de UPyD durante años. Califica a Cantó de “profesional de la destrucción política”, especialista en abandonar los barcos que se hunden.

Todo empezó en 2006, cuando empieza a colaborar con la plataforma “Vecinos por Torrelodones” para intentar frenar un pelotazo urbanístico en el pueblo de la mano de Partido Popular. Se ofrece a aparcar su carrera de actor para ir en sus listas ante el asombro general de sus compañeros. “Había miembros de Vecinos que afirmaban que necesitaba ganarse la vida más allá del teatro. Había hecho de galán y los años no pasan en balde, y necesitaba otra fuente de ingresos ”, cuenta a NIUS un miembro fundador del partido.

Cantó no salió elegido concejal, así que desapareció y no volvieron a saber de él hasta que reapareció en UPyD. Antes había intentado convencer a ‘Vecinos’ para unirse a un partido por entonces desconocido, el Ciudadanos de los primeros tiempos de Albert Rivera. “Me produce desazón. No salgo de mi perplejidad. Él abrazó la bandera de la lucha contra la corrupción, la del PP de Madrid, y resulta que ahora ficha por ese mismo PP. Es que es flipante”, explica a NIUS este miembro fundador que sigue “alucinando” con este nuevo giro de guión del actor-político Toni Cantó.